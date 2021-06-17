"Податок на Google" підвищить ціни на підписки

Так званий податок на Google в Україні зрівняв умови для українських і зарубіжних компаній, тому відрегулює ринок інтернет-послуг, повідомляє Сегодня.

Це допоможе розвиватися вітчизняному бізнесу. А подорожчання популярних сервісів навряд чи складе всю суму ПДВ (20% від вартості послуги). Таку думку висловив віцепрем'єр-міністр – міністр цифровий трансформації Михайло Федоров.

"Зараз зрівняли умови для українських і зарубіжних компаній. Тобто з'явилася єдина і прозора система координат. Адже українські компанії і так платять ПДВ. У нас є дуже круті українські компанії, які активно розвиваються... Тепер умови рівні. Мені здається, це добре... [Іноземні] компанії, швидше за все, не піднімуть вартість своїх послуг на всю суму ПДВ – це відрегулює сам ринок", – сказав Федоров.

Він також уточнив, що Україна – не перша країна, яка вводить податок такого роду. За даними Федорова, вже більше 80 держав запровадили схожі підходи.

Нагадаємо, прийнятий Верховною Радою закон про "податок на Google" вводить обов'язок для великих іноземних компаній платити податки за надання електронних послуг на території України. Зокрема, це 20% ПДВ.

Експерти цифрового ринку вважають, що компанії повністю перекладуть ці витрати на кінцевих споживачів. Тобто, на їхню думку, для українців подорожчають приблизно на 20%:

підписки на Netflix, Apple music, Youtube music та інші відео-, кіно- та музичні сервіси.

підписки на інтернет-журнали та фотобанки;

платні програми в Google Play або App Store, в тому числі ігри;

платні стікери і дзвінки на стаціонарні телефони в Viber або Skype;

збільшення обсягу хмарного сховища або місця в поштовій скриньці (наприклад, Gmail);

доступ до баз даних;

доступ до інтернет-телебачення;

послуги дистанційного навчання через інтернет, де учні виконують завдання онлайн, а оцінки виставляються автоматично.

Продукція, яка була безкоштовною, такий і залишиться.