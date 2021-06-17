Ford почав випуск свого самого очікуваного автомобіля

У минулому році «блакитний овал» представив позашляховик Ford Bronco 2021 (нового покоління). Минуло чимало часу, і автомобіль нарешті відправився у виробництво - його випуск стартував на основному заводі марки в Мічигані, повідомляє АвтоПортал.

Після 25-річної перерви машина викликала неймовірний інтерес у публіки: як повідомив Форд, на від моменту прем'єра новий Бронко надійшло 190 тис. Замовлень, і це тільки з США і Канади. При цьому поки виробник затвердив план в 125 тис. Машин, покупець їх повинні доставити до кінця року. Якщо ж замовити новий Бронко прямо зараз, то отримати свою «конячку» покупець зможе не раніше 2020-го.

Важливо, що для запуску моделі виробник мобілізував значні ресурси: зокрема, інвестував 750 млн доларів і додатково найняв 2 700 робітників.

Оригінальний Ford Bronco, до слова, випускався з 1965 по 1996 рік. За цей час машина пережила п'ять поколінь і розійшлася загальним тиражем понад 1,1 млн примірників, ставши справжній іконою автомобілістроенія.

Новий Ford Bronco 2021

Новий Ford Bronco «повернувся в гру» в двох версіях - класичної двухдверной, а також сучасної (більш практичною і зручною) 4-дверної модифікації. Крім цього, покупцям також доступний «кроссоверним» варіант моделі - Bronco Sport (також 4-дверний).

При створенні нового Бронко Форд хотів максимально виділити ті якості, якими володів і «предок». Саме тому машина вийшла утилітарною і з дизайном у стилі ретро. Кліренс нового Бронко становить чималі 294 мм, кути в'їзду і з'їзду - 29 і 37,2 градуса відповідно. Також Bronco може подолати брід завглибшки до 851 мм, що, є рекордним показником в класі. Ще одна особливість - вже з заводу автомобіль «йде» на величезних 35-дюймових позашляхових шинах.

Ford вибрав два двигуна для сучасного Bronco. Базовий варіант оснащений 4-циліндровим 2,3-літровим EcoBoost потужністю 270 к.с. і обертовим моментом 420 Нм (коробка - 7МКПП або 10АКПП). Старшим версіями покладено 2,7-циліндровий V6, який видає 310 кінських сил і 542 Нм крутного моменту (трансмісія - тільки АКПП). Привід в обох випадках - повний.

У той же час Bronco Sport пропонується, як з переднім приводом, так і системою 4х4. Мотори у нього теж скромніше: базовим є трициліндровий 1.5 EcoBoost на 184 к.с. і 257 Нм, а старшим агрегатом - 2,0-літровий чотирициліндровий на 248 к.с. і 372 Нм.

Для машини є аж 200 аксесуарів, які пропонує сам виробник - лебідки, намети, допосвещеніе, різні кріплення і багажники (для велосипедів, човнів і т.п.).

Стартова ціна нового Ford Bronco в США складає 29 995 доларів. Версія Sport оцінена мінімум в 28 155 доларів.