Експеримент з антитілами виявився ефективним для лікування COVID-19

Застосування комбінації антитіл проти коронавірусу SARS-CoV-2 виробництва компанії Regeneron знизило ризик смерті пацієнтів з важкою формою COVID-19. Про це, посилаючись на офіційний сайт проєкту ﻿﻿RECOVERY, повідомляє 24 канал.

RECOVERY – велике дослідження ефективності ліків проти COVID-19. Цього разу в ньому оцінили ефективність моноклональних антитіл касірівімаб та ідевімаб, які зв'язуються з шипоподібним білком коронавірусу.

Раніше дослідження за участю амбулаторних пацієнтів з COVID-19 показали, що моноклональні антитіла можуть знижувати вірусне навантаження, скорочувати час хвороби, зменшувати ризики госпіталізації та смерті. Невелике дослідження вказувало, що вони можуть допомогти госпіталізованим пацієнтам, у яких ще не виробилися антитіла.

Зазвичай антитіла проти коронавірусу SARS-CoV-2 з'являються в організмі на 13-й день хвороби, концентрація антитіл зростає до 23-го дня, терміни можуть істотно відрізнятися в різних пацієнтів. У людей, які перенесли COVID-19 у важкій формі, з часом концентрація антитіл зазвичай вища, ніж у тих, хто перехворів легко. Однак імунна відповідь (вироблення антитіл) у них може бути запізнілою, що здатне негативно впливати на перебіг хвороби.

У дослідженні RECOVERY під час розподілу пацієнтів до груп різного лікування вчені перевірили наявність антитіл до коронавірусу. З 9 875 учасників антитіла були у половини (серопозитивна група), були відсутні – у третини (серонегативна група). У серонегативних пацієнтів з важким перебігом COVID-19, які отримували стандартне (не експериментальне) лікування, ризик смерті був 30% – у два рази вище, ніж у серопозитивних.

Зрештою лікування моноклональними антитілами знизило ризик смерті серонегативних пацієнтів протягом 28 днів до 24% – на 20% в порівнянні з результатами при звичайному лікуванні.

Таким чином, на кожні 100 пацієнтів кількість смертей скоротилася на 6.

На серопозитивних пацієнтів лікування не мало істотного ефекту.

Серонегативні пацієнти, які отримали експериментальне лікування антитілами також в середньому на 4 дні менше залишалися в лікарні (13 замість 17), рідше вимагали інвазивної вентиляції легенів (30% проти 37%).