Газпром вперше розкрив виручку від поставок газу в Китай

«Газпром» вперше розкрив дані про виручку за поставки газу по «Силі Сибіру» в Китай. У минулому році вона склала 44,3 мільярда рублів. При обсязі в 4,1 мільярда кубометрів газу, середня ціна - близько 150,2 долара за тисячу кубометрів, повідомляє "Лента.ру".

Це дешевше, ніж в інших великих постачальників, але дорожче за середню ціну газу за європейськими контрактами. «Газпром» постачав газ в далеке зарубіжжя за середньою вартістю в 143 долари за тисячу кубометрів. Договір про постачання російського газу по «Силі Сибіру» розрахований на 30 років. Щорічно компанія повинна поставляти 38 мільярдів кубометрів, але «Газпром» вийде на такі показники тільки до 2024 року.

Заступник голови правління компанії Фаміл Садигов заявив, що в цьому році компанія хоче поставити в КНР 8,5 мільярда кубометрів газу, подвоївши виручку по відношенню до попереднього року.