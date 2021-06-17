Олена Зеленська відвідала Полтаву у стильному білому костюмі

Перша леді України Олена Зеленська приїхала з офіційним візитом в Полтаву і продемонструвала стильний образ. Дружина президента з'явилася на публіці в білосніжному костюмі, повідомляє Обозреватель.

Відповідні фото опублікувала Олена Шуліка на сторінці в Facebook﻿Зеленська позувала на камеру в білому подовженому піджаку, брюках вільного крою і темній блузці. Свій аутфіт перша леді доповнила аксесуарами у вигляді сережок. Крім того, дружина глави держави зібрала волосся в акуратну зачіску і зробила легкий денний макіяж.

Перша леді відвідала Полтаву
Перша леді відвідала Полтаву. Джерело: Facebook Олени Шуліки
Зеленська показала стильний образ
Зеленська показала стильний образ. Джерело: Facebook Олени Шуліки

Користувачі мережі зазначили, що перша леді виглядає дуже елегантно і красиво. Вони залишили безліч приємних коментарів під публікацією.

"Дуже інтелігентна. Дуже приваблива. Європейська Перша Леді! Я зачарована!", "Чарівне фото, така енергія!", "Вау", – пишуть люди.

Користувачі мережі зазначили, що перша леді виглядає дуже елегантно і красиво
Користувачі мережі зазначили, що перша леді виглядає дуже елегантно і красиво. Джерело: Скриншот
Зеленську засипали компліментами
Зеленську засипали компліментами. Джерело: Скриншот
У мережі оцінили образ Зеленської
У мережі оцінили образ Зеленської. Джерело: Скриншот

Як розповіла OBOZREVATEL Олена Шуліка, Зеленська "досить закрита, але дуже приємна жінка". На її думку, у такий спосіб перша леді "ховається від людського негативу".

  • Олена Зеленська – дружина шостого президента України Володимира Зеленського, сценаристка студії "Квартал 95".

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