Олена Зеленська відвідала Полтаву у стильному білому костюмі
Перша леді України Олена Зеленська приїхала з офіційним візитом в Полтаву і продемонструвала стильний образ. Дружина президента з'явилася на публіці в білосніжному костюмі, повідомляє Обозреватель.
Відповідні фото опублікувала Олена Шуліка на сторінці в Facebook. Зеленська позувала на камеру в білому подовженому піджаку, брюках вільного крою і темній блузці. Свій аутфіт перша леді доповнила аксесуарами у вигляді сережок. Крім того, дружина глави держави зібрала волосся в акуратну зачіску і зробила легкий денний макіяж.
Користувачі мережі зазначили, що перша леді виглядає дуже елегантно і красиво. Вони залишили безліч приємних коментарів під публікацією.
"Дуже інтелігентна. Дуже приваблива. Європейська Перша Леді! Я зачарована!", "Чарівне фото, така енергія!", "Вау", – пишуть люди.
Як розповіла OBOZREVATEL Олена Шуліка, Зеленська "досить закрита, але дуже приємна жінка". На її думку, у такий спосіб перша леді "ховається від людського негативу".
- Олена Зеленська – дружина шостого президента України Володимира Зеленського, сценаристка студії "Квартал 95".