Олена Зеленська відвідала Полтаву у стильному білому костюмі

Перша леді України Олена Зеленська приїхала з офіційним візитом в Полтаву і продемонструвала стильний образ. Дружина президента з'явилася на публіці в білосніжному костюмі, повідомляє Обозреватель.

Відповідні фото опублікувала Олена Шуліка на сторінці в Facebook. ﻿Зеленська позувала на камеру в білому подовженому піджаку, брюках вільного крою і темній блузці. Свій аутфіт перша леді доповнила аксесуарами у вигляді сережок. Крім того, дружина глави держави зібрала волосся в акуратну зачіску і зробила легкий денний макіяж.

Перша леді відвідала Полтаву. Джерело: Facebook Олени Шуліки

Зеленська показала стильний образ. Джерело: Facebook Олени Шуліки

Користувачі мережі зазначили, що перша леді виглядає дуже елегантно і красиво. Вони залишили безліч приємних коментарів під публікацією.

"Дуже інтелігентна. Дуже приваблива. Європейська Перша Леді! Я зачарована!", "Чарівне фото, така енергія!", "Вау" , – пишуть люди.

Користувачі мережі зазначили, що перша леді виглядає дуже елегантно і красиво. Джерело: Скриншот

Зеленську засипали компліментами. Джерело: Скриншот

У мережі оцінили образ Зеленської. Джерело: Скриншот

Як розповіла OBOZREVATEL Олена Шуліка, Зеленська "досить закрита, але дуже приємна жінка". На її думку, у такий спосіб перша леді "ховається від людського негативу".