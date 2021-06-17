Активіст Майдану захищатиме права геїв-ветеранів АТО

В Україні зростає кількість ветеранів АТО, які заявляють про свою нетрадиційну сексуальну орієнтацію. У світлі того, що до подібних патріотів відношення вельми неоднозначне навіть з боку товаришів по службі, вони змушені захищати свої права. Зокрема, такою організацією є об'єднання "Військові ЛГБТ, повідомляє Вести.

На своїй сторінці в Facebook геї-правозахисники похвалилися новим прихильником. Їх ряди поповнив дехто Роман Колодій, який веде активну роботу з розвитку організації.

Фото: facebook.com/LGBTmilitary

Публікація на сторінці спільноти розкриває біографію активіста. Так, він брав участь у подіях на Майдані в Києві, був депутатом місцевої ради в Донецькій області.

Також Роман побував сім днів в полоні в "ДНР". В ході бойових дій на Донбасі він був кулеметником, а потім і заступником начальника штабу.

"У тому ж 2016 році під час виконання бойового завдання в зоні проведення антитерористичної операції загинув мій хлопець", – ділиться спогадами патріот.

З 1 березня 2021 Роман перебрався жити до Києва і веде активну громадську діяльність.