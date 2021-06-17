Бундесвер зі скандалом вивів з Литви взвод, що геть розперезався

Німецькі солдати були частиною сил швидкого реагування НАТО в Литві, підготовлених на випадок нападу Росії. Міноборони Німеччини вивело проблемний взвод з країни для подальших розглядів і встановлення винних, повідомляє НикВести.

Прес-секретар Бундесверу повідомила, що серед солдатів взводу були зафіксовані такі злочини, як сексуальні злочини або образи расистського штибу.

Солдат з уже виведеного взводу розмістили в готелі в Литві, де вони святкували і розпивали спиртне. Як повідомляє Spiegel, деякі бійці затягнули антисемітські пісні. А 20 квітня була заспівана «серенада в день народження Адольфа Гітлера». Крім того, в підрозділі процвітало сексуальне насильство, епізоди якого зняли на мобільні телефони.

Міністр оборони Аннегрет Крамп-Карренбауер підкреслила, що така поведінка не залишиться безкарною.

"Ці порушення завдають шкоди репутації Бундесверу та Німеччини. Це буде покарано з усією строгістю", - пообіцяла глава Бундесверу.

В даний час передбачається, що в інциденті в Литві взяли участь десять чоловік. Повідомляється, що вони є частиною взводу бронетанкової піхоти, який зазвичай складається з 34 чоловік. У Міноборони наголосили, що основні підозрювані проходять допит з метою негайного звільнення відповідно до закону.