У Києві спалахнув Льодовий стадіон

У Києві, в Голосіївському районі сталася пожежа в будівлі Льодового стадіону. Вогонь спалахнув напередодні ввечері, повідомляє Кореспондент.

"Прямо зараз палає занедбаний Льодовий стадіон на Глушкова. Сподіваємося, під час пожежі ніхто не постраждає" , - йдеться в повідомленні Київ оперативний.

У пресцентрі Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) уточнили, що пожежа - не масштабна.

"Зайнялося два квадратних метра пластика" , - повідомили рятувальники.

Причини загоряння встановить слідча комісія.