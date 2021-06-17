У Києві спалахнув Льодовий стадіон
У Києві, в Голосіївському районі сталася пожежа в будівлі Льодового стадіону. Вогонь спалахнув напередодні ввечері, повідомляє Кореспондент.
"Прямо зараз палає занедбаний Льодовий стадіон на Глушкова. Сподіваємося, під час пожежі ніхто не постраждає", - йдеться в повідомленні Київ оперативний.
У пресцентрі Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) уточнили, що пожежа - не масштабна.
"Зайнялося два квадратних метра пластика", - повідомили рятувальники.
Причини загоряння встановить слідча комісія.