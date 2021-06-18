Кім Чен Ин: КНДР повинна бути готова до протистояння з США

Лідер КНДР Кім Чен Ин вважає, що країна повинна бути готова як до ведення діалогу з урядом США, так і до можливого протистояння, повідомляє Лента.Ру.

Він також закликав до посилення «стабільного контролю» ситуації на Корейському півострові, передає Yonhap News Agency з посиланням на Центральне телеграфне агентство Північної Кореї.

Напередодні Північна Корея вперше з 2005 року пожертвувала гроші іншій країні. КНДР виділила 300 тисяч доларів на ініціативу Організації Об'єднаних Націй (ООН) з надання гуманітарної допомоги М'янмі, яка постраждала після військового перевороту.

Раніше Кім Чен Ин назвав ситуацію в Північній Кореї «найважчою в історії». Однак країна вступила в нову епоху, вийшовши за рамки періоду «захисту і самозбереження», тому вона потребує радикального прогресу, змін та темпів зростання.