Нові граничні ціни на електроенергію позначаться на платіжках

Нові граничні ціни на електроенергію позначаться на платіжках

Підвищення граничних тарифів на оптовому ринку електричної енергії може негативно позначитися як на самій галузі, так і на підготовці до опалювального сезону, повідомляє UBR.

Таку думку висловили опитані експерти з приводу нещодавнього рішення Національної комісії регулювання енергетики і комунальних послуг (НКРЕКУ).

Регулятор на своєму засіданні 16 липня затвердив максимальні розцінки на ринку "на добу вперед" (РДВ) і на внутрідобовому ринку (ВДР).

У години, коли енергосистема відчуває мінімальне добове навантаження ("нічний" тариф - з 00:00 до 7:00, з 23:00 до 00:00) - 1243,71 грн/МВт*год. У період максимального навантаження ("денний" тариф, з 7:00 до 23:00) - 2655,99 грн/МВт*год.

Чим обернуться нові тарифи

Співзасновник Фонду енергетичних стратегій (ФЕС) Юрій Корольчук розповів, що в літній період у всьому світі спостерігається спад у споживанні електроенергії.

На гідроелектростанціях накопичений великий запас води, у атомних електростанцій теж спостерігається профіцит виробництва. Генерація може виробляти більше електроенергії, "але якщо її занадто багато, то ціни на неї починають знижуватися", зазначив експерт.

При такій ситуації в "дуже непрості умови" потрапляють "Енергоатом" і ТЕЦ. Тому рішення НКРЕКУ підвищити граничні ціни надасть можливість "заробити трохи більше".

Одночасно з цим регулятор заявив, що даний крок спрямований на забезпечення сталого проходження опалювального сезону 2021-2022 років.

"Для цього періоду потрібно мати запаси вугілля", - підкреслив експерт.

Відзначивши, що завжди в літні місяці йшло накопичення цього виду палива.

У той же час, констатував Юрій Корольчук, нові граничні ціни НКРЕКУ стимулюватимуть теплогенерацію витрачати запаси вугілля. За даними експерта, видобуток однієї його тонни коливається в межах 1,2-1,4 тис. грн - це рівень "не дає заробити" добувної промисловості. А рішення регулятора таку можливість надасть.

Тому, спрогнозував Корольчук, ТЕЦи будуть "спалювати вугілля" замість того, щоб його накопичувати. З високою часткою ймовірності можна припустити, що до жовтня цього року запасів вугілля на складах для гладкого проходження опалювального сезону буде недостатньо.

Небажане втручання

Глава комітету з питань житлово-комунального господарства Громадської ради при КМДА Олег Попенко заявив, що в Україні немає ринку електроенергії.

"НКРЕКУ підвищує ціни РДВ, при цьому дозволяє імпорт електроенергії з Білорусі з осені 2020 року. Будь-яке втручання регулятора в тому вигляді, як є, в несталий ринок електроенергії - це скоріше шкідництво, ніж допомога", - підкреслив він.

За його словами, ці процеси не впливають на платіжки українців. Але і не скасовують той факт, що споживачі з 1 липня отримають нові тарифи на електроенергію, вище ніж попередні на 50%, а при великому споживанні - і на 120%.

Олег Попенко переконаний, що "НКРЕКУ не займається аналізом ситуації на ринку, не контролює ліцензіатів, а просто штампує обмеження різного роду, які ще більше розбалансує енергосистему".

За його даними, в Міненерго вже давно обмірковують кілька варіантів зміни тарифів на електроенергію.

Один з них - залишити тарифи для незахищених верств населення на рівні 1,68 грн/кВт*год, для тих, хто споживає до 100 кВт*год (ще один варіант - до 150 кВт*год).

Ті, хто споживають 300 кВт*год (або, за альтернативним сценарієм, 500 кВт*год), будуть платити 2,4 грн/кВт*год. Найбільше доведеться розщедритися тим, хто споживає 500 кВт*год - по 3,5 грн/кВт*год.

Новини

analytics