Нові граничні ціни на електроенергію позначаться на платіжках

Підвищення граничних тарифів на оптовому ринку електричної енергії може негативно позначитися як на самій галузі, так і на підготовці до опалювального сезону, повідомляє UBR.

Таку думку висловили опитані експерти з приводу нещодавнього рішення Національної комісії регулювання енергетики і комунальних послуг (НКРЕКУ).

Регулятор на своєму засіданні 16 липня затвердив максимальні розцінки на ринку "на добу вперед" (РДВ) і на внутрідобовому ринку (ВДР).

У години, коли енергосистема відчуває мінімальне добове навантаження ("нічний" тариф - з 00:00 до 7:00, з 23:00 до 00:00) - 1243,71 грн/МВт*год. У період максимального навантаження ("денний" тариф, з 7:00 до 23:00) - 2655,99 грн/МВт*год.

Чим обернуться нові тарифи

Співзасновник Фонду енергетичних стратегій (ФЕС) Юрій Корольчук розповів, що в літній період у всьому світі спостерігається спад у споживанні електроенергії.

На гідроелектростанціях накопичений великий запас води, у атомних електростанцій теж спостерігається профіцит виробництва. Генерація може виробляти більше електроенергії, "але якщо її занадто багато, то ціни на неї починають знижуватися" , зазначив експерт.

При такій ситуації в "дуже непрості умови" потрапляють "Енергоатом" і ТЕЦ. Тому рішення НКРЕКУ підвищити граничні ціни надасть можливість "заробити трохи більше" .

Одночасно з цим регулятор заявив, що даний крок спрямований на забезпечення сталого проходження опалювального сезону 2021-2022 років.

"Для цього періоду потрібно мати запаси вугілля", - підкреслив експерт.

Відзначивши, що завжди в літні місяці йшло накопичення цього виду палива.

У той же час, констатував Юрій Корольчук, нові граничні ціни НКРЕКУ стимулюватимуть теплогенерацію витрачати запаси вугілля. За даними експерта, видобуток однієї його тонни коливається в межах 1,2-1,4 тис. грн - це рівень "не дає заробити" добувної промисловості. А рішення регулятора таку можливість надасть.

Тому, спрогнозував Корольчук, ТЕЦи будуть "спалювати вугілля" замість того, щоб його накопичувати. З високою часткою ймовірності можна припустити, що до жовтня цього року запасів вугілля на складах для гладкого проходження опалювального сезону буде недостатньо.

Небажане втручання

Глава комітету з питань житлово-комунального господарства Громадської ради при КМДА Олег Попенко заявив, що в Україні немає ринку електроенергії.

"НКРЕКУ підвищує ціни РДВ, при цьому дозволяє імпорт електроенергії з Білорусі з осені 2020 року. Будь-яке втручання регулятора в тому вигляді, як є, в несталий ринок електроенергії - це скоріше шкідництво, ніж допомога", - підкреслив він.

За його словами, ці процеси не впливають на платіжки українців. Але і не скасовують той факт, що споживачі з 1 липня отримають нові тарифи на електроенергію, вище ніж попередні на 50%, а при великому споживанні - і на 120%.

Олег Попенко переконаний, що "НКРЕКУ не займається аналізом ситуації на ринку, не контролює ліцензіатів, а просто штампує обмеження різного роду, які ще більше розбалансує енергосистему".

За його даними, в Міненерго вже давно обмірковують кілька варіантів зміни тарифів на електроенергію.

Один з них - залишити тарифи для незахищених верств населення на рівні 1,68 грн/кВт*год, для тих, хто споживає до 100 кВт*год (ще один варіант - до 150 кВт*год).

Ті, хто споживають 300 кВт*год (або, за альтернативним сценарієм, 500 кВт*год), будуть платити 2,4 грн/кВт*год. Найбільше доведеться розщедритися тим, хто споживає 500 кВт*год - по 3,5 грн/кВт*год.