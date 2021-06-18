"Гіперлуп" та парасолька: нардеп та ексміністр посварилися в прямому ефірі

Нардеп від "Слуги народу", екскандидат у мери Києва Ірина Верещук і колишній міністр інфраструктури Володимир Омелян влаштували перепалку в студії ток-шоу на каналі "Україна 24, повідомляє УНІАН.

Зокрема, Верещук заявила, що "Укравтодор" за часів роботи Омеляна став корупційною структурою. Ці слова передбачувано обурили ексміністра.

Між ними стався наступний діалог:

Омелян: Я абсолютно не дивуюся Ірині Верещук, її здібності всім відомі.

Верещук: Дякую, ви переходите на персоналії. Ви мене сюди прийшли оцінювати, давати оцінку моїм здібностям?

О.: Я вам просто хочу повідомити…

В.: Давайте про себе і свої здібності.

О.: ...у 2020 році під час "Великого будівництва" було вкрадено близько 40 млрд грн.

В.: Оцінюйте гіперлуп, який ви "побудували", і себе як міністра.

О.: Я вам ще раз пояснюю…

В.: Ви будете оцінювати свою дружину або ще когось, якщо ви хочете давати оцінку моїм здібностям. Закрийте рот, до мене не звертайтеся, давайте оцінку собі та своїм гіперлупам.

О.: Прийде осінь – готуйте парасольку.