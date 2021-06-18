Honda показала недорогого конкурента BMW X5 і Audi Q7

Нова Acura MDX отримала потужну версію Type S. Поки представлені перші фото зарядженого кросовера від Honda, а офіційна його презентація відбудеться під час знаменитої гірської гонки Pikes Peak, повідомляє АвтоПортал.

Як і Acura TLX Type S, кросовер оснащений 3,0-літровим V6 твін-турбо, що розвиває 360 к. с. і володіє обертовим моментом в 480 Н∙м. З 10-ступінчастою АКПП розгін до 100 км/год займає близько 6 с, а ще можна буксирувати 2,2-тонний причіп. Характеристики дозволяють конкурувати з шестициліндровими Audi Q7 і BMW X5, але MDX буде дешевше.

Звичайно ж, передбачений фірмовий повний привід SH-AWD з функцією векторизації тяги. Кросовер Акура також отримав адаптивні амортизатори і збільшені гальма Brembo.

Впізнається нова Acura TLX Type S за особливою решітці радіатора, аеродинамічного обважування і 21-дюймовими дисками, а ззаду з'явилися чотири вихлопні труби. Фото салону ще не опубліковані, але напевно там встановлять спортивні крісла, а в обробці використовують двобарвну шкіру.