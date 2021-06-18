Українець отримав рекордну кількість штрафів за п'яну їзду

Житель Запорізької області за рік зібрав 109 штрафів за порушення ПДР. Причому, половина з них - за керування транспортним засобом в нетверезому вигляді і це своєрідний антирекорд, повідомляє АвтоПортал.

Патрульна поліція Запорізької області повідомляє, що з травня 2020 по червень 2021 року на 30-річного водія Renault Megane було оформлено 54 протоколи по ст. 130 КУпАП (керування транспортним засобом у нетверезому стані) і 55 протоколів за ч. 4 ст. 126 КУпАП (керування транспортним засобом особою, позбавленою прав).

Неважко здогадатися, що за перше порушення Ст.130 КУпАП у водія забрали права, тому в наступних випадках на нього вже оформляли по два протоколи - за п'яну їзду і за керування авто без прав.

Нагадаємо, що штраф за їзду в нетверезому вигляді в Україні в минулому році становив 10 200-40 800 гривень, але недавно його збільшили до 17-51 тис. Гривень. За керування транспортним засобом особою, позбавленою прав, штраф збільшили з 510 до 20 400-40 800 гривень. Тобто, сумарно любитель випити повинен заплатити кілька мільйонів гривень.