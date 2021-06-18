Тищенко оцінив перспективи Ківи в дзюдо

Майстер спорту з дзюдо, нардеп Микола Тищенко прокоментував вчорашню сутичку в Раді з Іллею Ківою й оцінив свого суперника як безперспективного в цьому виді спорту, повідомляє Андрій Павловський.

"У політиці, може, у нього і буде майбутнє", – уточнив Тищенко.

Він додав, що парламент – це місце, де потрібно більше розмовляти, ніж застосовувати силу. Депутат вважає, що з подібними методами розв'язання питань треба закінчувати.