Тищенко оцінив перспективи Ківи в дзюдо
Майстер спорту з дзюдо, нардеп Микола Тищенко прокоментував вчорашню сутичку в Раді з Іллею Ківою й оцінив свого суперника як безперспективного в цьому виді спорту, повідомляє Андрій Павловський.
"У політиці, може, у нього і буде майбутнє", – уточнив Тищенко.
Він додав, що парламент – це місце, де потрібно більше розмовляти, ніж застосовувати силу. Депутат вважає, що з подібними методами розв'язання питань треба закінчувати.
Політик порадив депутатам, яким хочеться показати свою фізичну силу, взяти участь у спортивних змаганнях, де багато рівних спортсменів і де
"можна продемонструвати класність".