СБУ запобігла продажу секретних оборонних розробок на 2 млн доларів

Контррозвідники спільно зі слідчими Служби безпеки України, не допустили витоку за межі країни новітніх розробок вітчизняного оборонно-промислового комплексу, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Викрито зловмисників, які намагалися продати представникам однієї з азіатських країн секретну проектну документацію у сфері військового кораблебудування. Відомості з обмеженим доступом було оцінено у $2 млн. Встановлено, що до протиправної діяльності причетні декілька колишніх і чинних працівників одного з вітчизняних оборонних підприємств", - повідомляє прес-центр СБУ.

Під час проведення спецоперації співробітники СБУ викрили зловмисників під час передання $250 тис. за частину оборонних відомостей.

Під час обшуків за місцем проживання учасників незаконної оборудки вилучено документи та комп'ютерну техніку з доказами протиправної діяльності.

Наразі вирішують питання щодо повідомлення зловмисникам про підозру й обрання запобіжного заходу. У межах кримінального провадження за ч.1 ст.111 (державна зрада) Кримінального кодексу України тривають слідчі дії.