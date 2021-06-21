Три рецепти для найсоковитіших овочів на багатті

У сезон найсоковитіших і найсмачніших овочів їх варто використовувати по повній. Крім оригінальних літніх салатів, вони можуть стати однією з головних страв на пікніку. Головне – вибирати незіпсовані, а свіжі та соковиті овочі. Нижче знайдете 3 рецепти для овочів, які можна приготувати на відкритому вогні, повідомляє Сегодня.

Овочі гриль на багатті

Складові:

2 маленьких молодих кабачки або цукіні

2 помідори

1 баклажан

Сіль, мелений перець

Зелень

Оливкова олія

2 ч. л. лимонного соку

Спосіб приготування:

Усі овочі добре помити. Нарізати на кружечки завтовшки 5 мм. Скропити кабачки, баклажани і помідори оливковою олією. Обсмажити їх на решітці розігрітого гриля з двох боків до готовності. Перекласти овочі гриль на тарілку. Посолити і поперчити, скропити соком лимона і оливковою олією. Прикрасити зеленню і подавати.

Овочі гриль: рецепт на мангалі

Складові:

1 цукіні або кабачок

1 болгарський перець

150 г грибів

1 цибулина

8 томатів коктейльних

1 чилі

1/3 склянки оливкової олії

1/6 склянки яблучного оцту

30 мл бальзамічного оцту

2-4 ст. л. соєвого соусу

4-5 зубчиків часнику

Кілька гілочок кінзи або петрушки

1 ч. л. меленої паприки

Чорний мелений перець, орегано

Спосіб приготування:

Овочі та гриби нарізати великими шматками. Викласти на злегка змащений гриль і смажити до готовності. Часник очистити та розчавити. Чилі дрібно нарізати. Змішати олію, обидви оцти, соєвий соус, паприку, чорний перець орегано, чилі та часник. Скласти овочі та гриби в миску, залити маринадом, ретельно перемішати, додати подрібнену зелень і подавати до столу.

Запечені овочі на багатті

Складові:

1 кг овочів на ваш смак (баклажани, кабачки, солодкий перець, печериці)

2 ст. л. соєвого соусу

100 мл оливкової олії

2 зубчики часнику

1 ст. л. білого винного оцту

1 ст. л. сушеного кмину або орегано

Спосіб приготування: