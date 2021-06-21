Три рецепти для найсоковитіших овочів на багатті

Три рецепти для найсоковитіших овочів на багатті

У сезон найсоковитіших і найсмачніших овочів їх варто використовувати по повній. Крім оригінальних літніх салатів, вони можуть стати однією з головних страв на пікніку. Головне – вибирати незіпсовані, а свіжі та соковиті овочі. Нижче знайдете 3 рецепти для овочів, які можна приготувати на відкритому вогні, повідомляє Сегодня.

Овочі гриль на багатті

Складові:

  • 2 маленьких молодих кабачки або цукіні
  • 2 помідори
  • 1 баклажан
  • Сіль, мелений перець
  • Зелень
  • Оливкова олія
  • 2 ч. л. лимонного соку

Спосіб приготування:

  1. Усі овочі добре помити. Нарізати на кружечки завтовшки 5 мм.
  2. Скропити кабачки, баклажани і помідори оливковою олією. Обсмажити їх на решітці розігрітого гриля з двох боків до готовності.
  3. Перекласти овочі гриль на тарілку. Посолити і поперчити, скропити соком лимона і оливковою олією. Прикрасити зеленню і подавати.
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Овочі гриль: рецепт на мангалі

Складові:

  • 1 цукіні або кабачок
  • 1 болгарський перець
  • 150 г грибів
  • 1 цибулина
  • 8 томатів коктейльних
  • 1 чилі
  • 1/3 склянки оливкової олії
  • 1/6 склянки яблучного оцту
  • 30 мл бальзамічного оцту
  • 2-4 ст. л. соєвого соусу
  • 4-5 зубчиків часнику
  • Кілька гілочок кінзи або петрушки
  • 1 ч. л. меленої паприки
  • Чорний мелений перець, орегано

Спосіб приготування:

  1. Овочі та гриби нарізати великими шматками. Викласти на злегка змащений гриль і смажити до готовності.
  2. Часник очистити та розчавити. Чилі дрібно нарізати.
  3. Змішати олію, обидви оцти, соєвий соус, паприку, чорний перець орегано, чилі та часник.
  4. Скласти овочі та гриби в миску, залити маринадом, ретельно перемішати, додати подрібнену зелень і подавати до столу.

Запечені овочі на багатті

Складові:

  • 1 кг овочів на ваш смак (баклажани, кабачки, солодкий перець, печериці)
  • 2 ст. л. соєвого соусу
  • 100 мл оливкової олії
  • 2 зубчики часнику
  • 1 ст. л. білого винного оцту
  • 1 ст. л. сушеного кмину або орегано

Спосіб приготування:

  1. Змішати всі інгредієнти для маринаду.
  2. Баклажани і цукіні розрізати уздовж і зробити на м'якоті насічки хрест-навхрест, щоб вийшов малюнок з ромбів.
  3. Перці нарізати уздовж, смужками завширшки 1,5-2 см.
  4. У печериць відокремити капелюшок від ніжки.
  5. Залити овочі маринадом і залишити на 1,5-2 години.
  6. Готувати на решітці доки вони не стануть м'якими (10-20 хвилин), за необхідності змащуючи маринадом. У процесі приготування овочі перевернути.
  7. Перед подачею овочі також можна змастити маринадом.

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