Три рецепти для найсоковитіших овочів на багатті
У сезон найсоковитіших і найсмачніших овочів їх варто використовувати по повній. Крім оригінальних літніх салатів, вони можуть стати однією з головних страв на пікніку. Головне – вибирати незіпсовані, а свіжі та соковиті овочі. Нижче знайдете 3 рецепти для овочів, які можна приготувати на відкритому вогні, повідомляє Сегодня.
Овочі гриль на багатті
Складові:
- 2 маленьких молодих кабачки або цукіні
- 2 помідори
- 1 баклажан
- Сіль, мелений перець
- Зелень
- Оливкова олія
- 2 ч. л. лимонного соку
Спосіб приготування:
- Усі овочі добре помити. Нарізати на кружечки завтовшки 5 мм.
- Скропити кабачки, баклажани і помідори оливковою олією. Обсмажити їх на решітці розігрітого гриля з двох боків до готовності.
- Перекласти овочі гриль на тарілку. Посолити і поперчити, скропити соком лимона і оливковою олією. Прикрасити зеленню і подавати.
Овочі гриль: рецепт на мангалі
Складові:
- 1 цукіні або кабачок
- 1 болгарський перець
- 150 г грибів
- 1 цибулина
- 8 томатів коктейльних
- 1 чилі
- 1/3 склянки оливкової олії
- 1/6 склянки яблучного оцту
- 30 мл бальзамічного оцту
- 2-4 ст. л. соєвого соусу
- 4-5 зубчиків часнику
- Кілька гілочок кінзи або петрушки
- 1 ч. л. меленої паприки
- Чорний мелений перець, орегано
Спосіб приготування:
- Овочі та гриби нарізати великими шматками. Викласти на злегка змащений гриль і смажити до готовності.
- Часник очистити та розчавити. Чилі дрібно нарізати.
- Змішати олію, обидви оцти, соєвий соус, паприку, чорний перець орегано, чилі та часник.
- Скласти овочі та гриби в миску, залити маринадом, ретельно перемішати, додати подрібнену зелень і подавати до столу.
Запечені овочі на багатті
Складові:
- 1 кг овочів на ваш смак (баклажани, кабачки, солодкий перець, печериці)
- 2 ст. л. соєвого соусу
- 100 мл оливкової олії
- 2 зубчики часнику
- 1 ст. л. білого винного оцту
- 1 ст. л. сушеного кмину або орегано
Спосіб приготування:
- Змішати всі інгредієнти для маринаду.
- Баклажани і цукіні розрізати уздовж і зробити на м'якоті насічки хрест-навхрест, щоб вийшов малюнок з ромбів.
- Перці нарізати уздовж, смужками завширшки 1,5-2 см.
- У печериць відокремити капелюшок від ніжки.
- Залити овочі маринадом і залишити на 1,5-2 години.
- Готувати на решітці доки вони не стануть м'якими (10-20 хвилин), за необхідності змащуючи маринадом. У процесі приготування овочі перевернути.
- Перед подачею овочі також можна змастити маринадом.