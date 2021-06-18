Данілов пояснив, чому ЗСУ не йдуть у наступ на Донбас

Українська армія здатна звільнити тимчасово непідконтрольні українському уряду території Донецької та Луганської областей, але не робить це через потенційно великі людські жертви, ﻿заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов, повідомляє Ділова столиця.

"Чи можемо ми взяти (окуповані міста — прим. ред.)? Так, можемо. Може бути, і Горлівку, і Донецьк ми можемо взяти. Але потрібно розуміти, що за цим стоять люди. Хто піде на те, що можуть загинути десятки тисяч людей? Хто за це нестиме відповідальність?" — підкреслив Данілов.

Раніше спікер української делегації в ТКГ Олексій Арестович назвав єдину умову, за якої Україна піде в наступ на Донбасі: якщо Україні нав'яжуть відповідний сценарій росіяни.