У Вінницькій області щомісяця закопували 500 тонн токсинів

Служба безпеки викрила керівництво одного з вінницьких підприємств на незаконному похованні небезпечних промислових відходів, повідомляє БiзнесЦензор.

Щомісяця ділки несанкціоновано "закопували" майже 500 тонн токсинів на відкритій місцевості, неподалік від населених пунктів, говориться в повідомленні прес-центру СБУ.

За попередніми даними, підприємці уклали договір з однією з російських компаній про очищення технічного гліцерину і вивезення готової продукції в РФ.

"Передбачалося, що шкідливі речовини, які утворюються в процесі технологічної обробки сировини, повинні утилізуватися. Однак, ділки, з метою отримання надприбутків, приховано, без відповідних дозвільних документів вивозили їх на орендовану у держави ділянку за межами облцентру. Причому діяли вони протягом декількох років, постійно нарощуючи обсяги створення небезпечних відходів, що могло спричинити екологічну катастрофу", - йдеться в повідомленні.

За результатами лабораторних досліджень, в пробах з місць поховання небезпечних відходів виявлені хімічні елементи, що забруднюють підземні води і грунт.

Під час обшуків в офісних приміщеннях учасників схеми, правоохоронці виявили документальні матеріали, чорнові записи та комп'ютерну техніку з доказами протиправної діяльності.

Крім того, фахівці Державної екологічної інспекції України зафіксували обсяги забруднення територій, а також інші грубі порушення чинного законодавства. Вирішується питання про призупинення в судовому порядку діяльності підприємства.

В рамках кримінального провадження, розпочатого за ст. 441 (екоцид) Кримінального кодексу України, проводяться слідчі дії для притягнення до відповідальності осіб, причетних до правопорушення.