Спецслужби Молдови заперечують причетність до викрадення Чауса
Служба інформації та безпеки Молдови заперечує причетність до викрадення колишнього українського судді Миколи Чауса, повідомляє Радіо Свобода.
Напередодні місцеві ЗМІ оприлюднили копію документу управління внутрішньої безпеки СІБ. У ньому були вказані імена 29 співробітників Служби держохорони, які нібито можуть бути причетні до викрадення в Кишиневі Чауса. Джерело, яке передало виданню NewsMaker документ, стверджує, що він є і в прокурорів, що розслідують викрадення Чауса.
У СІБ наголошують, що документ, оприлюднений ЗМІ, є підробкою, про що спецслужба поінформує членів комісії з розслідування для з’ясування обставин викрадення Чауса.
“Відомство підтверджує свою позицію і заперечує причетність до незаконної діяльності, пов’язаної з можливим викраденням громадянина України. Разом з тим розслідування цієї справи триває, і СІБ надає постійну підтримку правоохоронним органам в з’ясуванні всіх обставин і встановлення причетних до справи осіб”, – мовиться в оприлюдненому 18 червня пресрелізі.
Очільник НАБУ Артем Ситник розповів, що Україна вже має негативні наслідки від ситуації, що склалась навколо зникнення екссудді Миколи Чауса. І оптимальний розвиток її
“складно уявити”, додав він. У випадку, якщо Чаус з’явиться за кордоном, питання екстрадиції не стоятиме, вважає Ситник. І це не тільки підірве авторитет України в цій справі, а поставить під сумнів міжнародну співпрацю з Інтерполом, каже він.
Колишнього суддю Миколу Чауса викрали 3 квітня в столиці Молдови Кишиневі, де він просить притулку. Його адвокат розповів, що група невідомих озброєних чоловіків схопили екссуддю в центрі міста. Згодом у міністерстві внутрішніх справ Молдови дійшли висновку, що Чауса викрали іноземні громадяни, які виїхали в Україну.
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