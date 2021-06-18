Фонд держмайна передає "Гостинний двір" в Києві Мінкульту

Фонд державного майна України передає "Гостиний двір" у Києві до сфери управління Міністерства культури та інформаційної політики. Про це заявив міністр культури Олександр Ткаченко, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Нарешті Фонд державного майна України передає "Гостиний двір" до сфери управління Міністерства культури та інформаційної політики. Вчора відбулося перше засідання комісії з питань передачі пам’ятки національного значення. До неї ввійшли представники МКІП, заповідника Софія Київська та ФДМУ. А сьогодні комісія оглянула об’єкт та ухвалила рішення, що передача "Гостиного двору" в управління МКІП відбудеться 29 червня", - написав Ткаченко в Telegram-каналі.

За його словами, після завершення передання розпочнеться розробка проектно-кошторисної документації та перші протиаварійні роботи для збереження історичної будівлі.