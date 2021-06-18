У зниклого в Одесі начштабу були великі борги

У кабінеті зниклого 1 червня начальника штабу Одеського загону морської охорони Держприкордонслужби Олексія Чорткова знайшли записку про те, що він «не може платити». Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів заступник голови Національної поліції України Максим Цуцкірідзе, повідомляє InfoResist.

За його словами, у зниклого були великі борги, при цьому гроші позичав і у своїх колег. В ході обшуків в кабінеті начальника штабу охорони були виявлені записки, які це підтверджують.

Виявилося, що за кілька днів до зникнення Чертков програв велику суму в казино. В одній зі своїх записок він написав, що «не може більше платити».

Слід зазначити, що на сьогоднішній день пошуки Чорткова тривають. Правоохоронці через два дні після заяви про зникнення знайшли людину, яка бачила прикордонника в Одесі. Поки що інших даних про те, де може знаходиться українець, немає.

Поліція проводить розслідування в рамках ст. 115 (умисне вбивство) КК України.