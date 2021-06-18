Що очікується на валютному ринку на вихідних

У п'ятницю зростання безготівкового долара на міжбанківському валютному ринку продовжилося, хоча швидкість падіння гривні знизилася.

Поява на ринку в четвер регулятора з інтервенцією на продаж долара (Національний банк продав 20 млн доларів за ціною 27,21 гривень, щоб збити ажіотаж) вселило покупцям, що і далі Нацбанк буде стримувати зростання котирувань. З самого ранку вони спробували зіграти на зниження, однак це їм не вдалося. Цінник на покупку сьогодні опускався до 27,17 гривень, а на продаж - до 27,195 гривень. Однак бажаючих купити за такою ціною виявилося так багато, що котирування розвернулися і знову пішли в ріст. Близькість «довгих вихідних» змусила імпортерів не затягувати з оплатою контрактів, тому покупців сьогодні було досить. У той же час на продаж валюту виставили тільки ті, у кого не вистачало оборотних коштів або потрібна була гривня для оплати податкових платежів. Після обіду котирування піднялися вище 27,20 гривень і на покупці теж; ніхто сьогодні зростання не гальмував. Нацбанк вирішив взяти паузу і в торгах участі не брав.

Закрили торги п'ятниці на 6 копійок на покупці і на 7 копійок на продажу вище, ніж у четвер.

Хід торгів

Стартові котирування - 27,18 / 27,27 (купівля / продаж).

Торги п'ятниці відкрилися вже вчорашнього: спред на старті склав 9 копійок. Сьогодні і покупці, і продавці довго рухали ордера, не наважуючись зробити перший крок. Перші угоди на 1,5 млн за ціною 27,19 гривень пройшли тільки в 10:09. На початку торгів продавців було більше, ніж покупців, і ті змогли добитися продажу валюти в діапазоні 27,185-27,21 гривень. Однак після 14 годин, коли більшість продавців пішло з ринку, з'явилися великі покупці, вичікують до останнього. Котирування тут же швидко пішли вгору, досягнувши 27,27 гривень на покупку і 27,32 гривень на продажу. В районі максимумів п'ятничні торги і завершилися.

Котирування закриття - 27,27 / 27,29 (купівля / продаж).

Загальний обсяг торгів у системі Bloomberg сьогодні виріс на 9 млн в порівнянні з четвергом і склав 153,1 млн доларів. Також банки проводили операції в системах Refinitiv (колишня Reuters) і Укрділінг.

Довідковий курс гривні до долара США зафіксовано Національним банком на 12:00 на рівні 27,1887 гривень.

Офіційний курс долара на 22 червня встановлений на позначці 27,1935 гривень за долар, зростання на 2,23 копійки.

Офіційний курс євро на 22 червня встановлений на позначці 32,2882 гривні за євро, зниження на 15,42 копійок.

На міжнародному валютному ринку FOREX співвідношення EUR / USD на 19:00 - 1,1872. Сьогодні євро продовжив почалося позавчора падіння, втративши за день 78 пунктів. Всього ж за три доби падіння склало майже 300 пунктів.

Російський рубль в першій половині дня п'ятниці знову підійшов до позначки 72,10 рубля за долар, але зміцнення долара проти провідних світових валют не залишило йому шансів: до вечора він опустився до 72,80 рублів за долар і станом на 19:00 торгується в діапазоні 72,70-72,80 рублів за долар. У Києві готівковий рубль сьогодні продавали за колишньою ціною 3,72-3,75 гривень за 10 рублів.

Що очікується на валютному ринку на вихідних

Те, що і безготівковий, і готівковий долар пробили рівень 27,20 гривень вгору, говорить про перспективи продовження зростання як мінімум до 27,50 гривень. При цьому безготівковий долар росте швидше і виступає каталізатором зростання, а готівковий повільно, але впевнено підтягується слідом за ним.

До вечора п'ятниці готівкового «американця» в Києві продавали вже по 27,22-27,25 гривень. Попереду - три вихідних дня, коли попит на валюту може знизитися. Тому продажі будуть триматися в районі 27,25-27,30 гривень, не дорожче. Але і знайти більш дешеві пропозиції стане складніше: за свідченням операторів, населення відреагувало на зростання котирувань зниженням пропозиції і зростанням числа охочих купити валюту.

Безперервне падіння євро на FOREX призвело до того, що готівковий євро падає на тлі зростання готівкового долара. Правда, сьогодні ці два фактори компенсували один одного, тому цінник на готівкову євровалюту знизився лише до 32,50-32,55 гривень. На вихідних є шанс знайти євро навіть дешевше, тому що обмінники будуть намагатися позбутися дешевшає валюти.

Що стосується російського рубля, його ціна швидше за все залишиться на колишньому рівні: рубль продаватимуть по 3,72-3,75 гривень за 10 рублів, подекуди можливі пропозиції невеликих сум по 3,70 гривень.