УЄФА більше не буде проводити під своєю егідою матчі в Білорусі

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) відмовився проводити в Білорусі всі заходи під своєю егідою. Всі матчі, заплановані на 2021 рік, не відбудуться, повідомляє Деловая столица.

Про це повідомляє інформаційний портал TUT.BY з посиланням на Фонд спортивної солідарності (ФСС).

Зазначається, що інформація про відмову УЄФА проводити матчі в Білорусі до кінця 2021 року міститься у відповіді заступника генерального секретаря Організації Кевіна Лямура на відповідні запити ФСС.

У Фонді також стверджують, що Лямур висловив особисту солідарність з білоруськими спортсменами, які борються за захист своїх прав, що включають право на свободу вираження думок.

Раніше Рада Міжнародної федерації хокею ухвалила рішення про перенесення Чемпіонату світу-2021 з Мінська через ситуацію з правами людини в країні.

У січні 2021 року виконавчий комітет Міжнародного союзу пʼятиборства (UIPM) проголосував за перенесення чемпіонату світу з пʼятиборства, який був запланований на червень 2021 року в Мінську.

Міжнародний олімпійський комітет заборонив членам Національного Олімпійського комітету Білорусі брати участь у заходах літніх Олімпійських Ігор в Токіо-2020 та Зимових Ігор у Пекіні-2022.