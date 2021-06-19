В Австралії випробували літаючий електромобіль

В австралійській пустелі провели випробування чотириметрового літаючого гоночного електромобіля Alauda Airspeeder Mk3, який у майбутньому братиме участь у змаганнях у стилі «Формули-1, повідомляє УНИАН.

Про це пише The Guardian﻿.

Під час тесту мультикоптер літав у безпілотному режимі.

У разі успіху на змаганнях він буде управлятися пілотом. Електромобіль має масу 130 кг і може досягати швидкості 250 км на годину.

Заряду батареї вистачає на 15 хвилин польоту, тому для 45-хвилинних гонок потрібно двічі замінити батарею, це займає приблизно 20 секунд.

Планується, що у 2021 році відбудуться відразу три повітряні гонки електромобілів, в кожній братимуть участь до десяти пілотованих літаючих машин.