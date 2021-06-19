Хмельницька АЕС відключила другий енергоблок

Хмельницька АЕС в п'ятницю, 18 червня, відключила від енергосистеми країни блок №2 через відключення двох насосів, повідомляє Интерфакс-Украина.

"18 червня 2021 енергоблок №2 працював стабільно на потужності 1005 МВт. У 19.27, через відключення 2-х турбоживильних насосів, енергоблок №2 відключено від енергомережі" , - сказано в повідомленні на сайті Інформаційного центру ХАЕС в п'ятницю ввечері.

Згідно з інформацією, реакторна установка переведена в стан «гаряче зупинення», параметри 1-го і 2-го контуру номінальні. У роботі чотири головних циркуляційних насоси.

"1, 2, 3 канали систем безпеки в роботу не запускалися і знаходяться в черговому режимі. За міжнародною шкалою INES подія попередньо класифікована нижче шкали/рівень "0" (не суттєво для безпеки)" , - підкреслили в пресслужбі станції.

Радіаційний стан на промисловому майданчику та у прилеглих регіонах не змінювався, знаходиться на рівні, відповідному нормальній експлуатації енергоблоків, і не перевищує природних фонових значень.