Біткоїн розкритикував інвестбанк Goldman Sachs

Інвестиційний банк Goldman Sachs зробив висновок, що біткоїн й інші криптовалюти не можна вважати "життєздатними інвестиціями". Вони не рекомендують своїм клієнтам купувати монети, повідомляє Обозреватель.

"Проаналізувавши різні методології оцінки і застосувавши нашу багатофакторну стратегічну модель розподілу активів, ми дійшли висновку, що криптовалюта не є життєздатними інвестиціями для диверсифікованих портфелів наших клієнтів" , – ідеться у звіті Goldman Sachs, який є в розпорядженні Сointelegraph.

Варто зазначити, що раніше інвестбанк менш категорично ставився до криптовалют. Зараз аналітики утрималися від підтримки біткоїну й інших цифрових валют.

"Ми утримуємося від повторення позитивного та негативного галасу, що оточує цю екосистему, тому що ми не хочемо, щоб клієнти вагалися, навіть під впливом какофонії тверджень, багато з яких були необґрунтованими" , – йдеться у звіті.

У звіті також вказано, що самі ланцюжки блоків не заслуговують на довіру, і робиться висновок про те, що криптовалюта і технологія ланцюжків блоків "побудовані на рівнях довіри, які можуть бути підірвані".

Раніше біткоїн також розкритикував колишній президент США Дональд Трамп. Він назвав криптовалюту шахрайством і запропонував ввести жорстке регулювання.