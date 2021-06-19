У Росії розбився літак з парашутистами: є жертви

Літак зі спортсменами-парашутистами на борту зазнав аварії в Кемеровській області (Росія). В результаті загинули щонайменше семеро людей, повідомляє РБК-Україна.

Відомо, що літак L-410 злетів з аеродрому Танай, завалився на лівий борт і врізався в лісовий масив.

Як повідомили в прокуратурі, екіпаж впав повітряного судна повідомив про відмову одного з двигунів.

Легкомоторний літак типу L-410 здійснив жорстку посадку в населеному пункті Журавльово.

На борту було 17 осіб було парашутистів.

Всі стрибки з парашутом, заплановані на 19 червня на аеродромі Танай, де сталася НП, скасовані.