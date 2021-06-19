Ломаченко завершив підготовку до наступного поєдинку

Український боксер Василь Ломаченко завершив підготовку до поєдинку проти японця Масайоші Накатані. Колишній чемпіон світу вперше вийде на ринг після поразки від американця Теофімо Лопеса, повідомляє 24 Канал.

Василь Ломаченко битиметься з Масайоші Накатані на арені Virgin Hotel у Лас-Вегасі. Він спробує закрити болючий програш перемогою 26 червня.

"Ломаченко завершив підготовку до бою з Накатані," , – повідомили в інстаграмі LuckyPunch.

Ломаченко – Накатані: що відомо про бій

У травні поєдинок між Василем Ломаченком і Масайоші Накатані підтвердила промоутерська компанія Top Rank. Там оприлюднили вогняний проморолик бою.

Майбутній суперник українця має у своєму активі лише одну поразку. Його кривдником став Теофімо Лопес, який у жовтні 2020 року переміг Василя Ломаченка.

Український спортсмен вилетів у США 10 травня та розпочав підготовку до поєдинку. Він активно тренувався на узбережжі Тихого океану.

Бій між Василем Ломаченком та Масайоші Накатані відбудеться з глядачами. Близько 4 тисяч людей зможуть побачити поєдинок на власні очі.