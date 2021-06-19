Лукашенко: Білорусь не прийматиме літаки з України

Олександр Лукашенко заявив, що Білорусь не прийматиме літаки з України. Це рішення пов'язане із забороною прольоту білоруських літаків у небі над Україною, повідомляє РБК-Україна.

Невизнаний президент Білорусі озвучив таке рішення в суботу, 19 червня.

"Раз Україна закрила нам проліт, то ми з України не будемо просто приймати літаки" , - сказав він.

Нагадаємо, Україна закрила небо для білоруських літаків. Заборона набула чинності з 00: 00 29 травня.

Білоруські літаки не тільки не зможуть сідати в українських аеропортах, а й пролітати над територією України транзитом.