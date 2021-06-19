Що з себе являє український всюдихід NOMAD

Компанія MAD NOMAD представила на виставці «Зброя та безпека-2021» в Києві всюдихід повністю українського виробництва, повідомляє Автоцентр.

Унікальність всюдихода NOMAD в тому, що на ньому застосовується кузов, виготовлений з композитного матеріалу на поліефірної основі. Також встановлена запатентована трансмісія - з центральним і колісними редукторами.

На машині застосований 2,8-літровий турбодизель Cummins потужністю 129 к.с. і максимальним обертовим моментом 310 Нм. За розрахунками, на колеса передається до 10 000 Нм крутного моменту. У парі з мотором працює механічна 6-ступінчаста коробка передач французького виробництва. Система підкачки коліс працює за рахунок двох автономних компресорів.

З 2020 року компанія вийшла на серійне виробництво таких всюдиходів NOMAD і на сьогоднішній день підприємство повністю завантажено замовленнями. Всюдиходів є своєрідним конструктором, а тому в ньому можуть бути втілені будь-які побажання клієнта - від додаткового освітлення, оформлення салону до установки спеціальних кріплень під інвентар для полювання і риболовлі.

На представленій машині встановлена система клімат-контролю, салон оброблений натуральною шкірою, є система кругового огляду в 360 град., Мультимедійна система, лебідки.

Довжина всюдихода становить 3600 мм, ширина - 2530 мм і висота - 2570 мм. Кліренс - 580 мм. Максимальна швидкість по суші - 50 км/год, а на плаву - до 7 км/год. Споряджена і повна маса становить - 2200/3000 кг відповідно. На всюдиході застосовуються безкамерні шини наднизького тиску - розмірністю 1640х640-24 ". Обсяг паливного бака - 90 л. Середня витрата палива - 4 л на годину.