Названо маловідому ознаку "тихого" інфаркту

Захворювання серцево-судинної системи стоять першими в списку причин смертності. Третина смертей щорічно відбувається в результаті інфаркту або інсульту. Крім того, медики стверджують, що майже половина інфарктів – "тихі", і на їх симптоми зазвичай не звертають уваги, повідомляє РБК-Украина.

Як розпізнати "тихий" інфаркт міокарда і яка маловідома ознака про це може підказати, розповіли у виданні WomanEL﻿.

Запідозрити розвиток "тихого" інфаркту дуже складно, оскільки він не володіє класичними ознаками серцево-судинних проблем. Симптоми можуть бути атиповими або майже відсутні. Також можуть бути ознаки, які ніяк не будуть вказувати на проблеми з серцем.

Маловідомий симптом інфаркту

Одною з таких ознак медики назвали біль в щелепі. Він може бути легким або коротким, викликати невеликий дискомфорт. Однак пацієнти неодноразово заявляли, що напередодні серцевого нападу у них було відчуття тиску або здавлення в щелепі.

Такий біль іноді може бути схожий на зубний і бути більш різким. Якщо такий біль в щелепі супроводжуються іншими провісниками інфаркту міокарда, то до лікаря потрібно негайно.

Який біль може сигналізувати про інфаркт:

Зубний біль або біль у щелепі

Дискомфорт або біль у шиї

Дискомфорт або біль у спині

Неприємні відчуття, відчуття печіння в грудях

Як відзначають медики, жінки біль в щелепі можуть відчувати частіше в нижній лівій частині. Варто відзначити, що цей симптом зустрічається частіше у жінок. І частіше, ніж чоловіки, вони відчувають при інфаркті колючий біль в грудях.

Якщо ж періодичний біль в щелепі не супроводжується іншими симптомами, консультація лікар все одно необхідна, через те, що такі болі можуть вказувати й на інші захворювання – суглобів або артрит.