МЗС Румунії звернувся до Кулебі з незвичайним проханням

У суботу, 19 червня, міністр закордонних справ Румунії Богдан Ауреску під час зустрічі з главою МЗС України звернувся з офіційним проханням визнати молдавську мову "неіснуючим, повідомляє Страна.ua.

Про це пише Telegram-канал "Sputnik Молдавія".

Міністри закордонних справ Румунії та України зустрілися на полях Дипломатичного форуму в турецькій Анталії. В ході зустрічі Богдан Ауреску заявив про підтримку румунською стороною співпраці України з НАТО.

Крім того, він звернувся з проханням до України офіційно визнати "відсутність молдавської мови". На його думку, "після визнання тотожності між румунською мовою і так званим молдавською мовою" в квітні поточного року Київ повинен визнати, що молдавської мови не існує.