На Кубі оцінили ефективність власної COVID-вакцини

Випробування кубинської вакцини Soberana 02 проти коронавірусу показали її ефективність у 62, повідомляє Кореспондент.

"Всього двома дозами Soberana 02 досягла 62% ефективності" , - йдеться в повідомленні групи кубинських біотех-компаній BioCubaFarma.

За словами президента Куби Мігеля Діаса Канеля, ефективність Soberana 02 у двох дозах перевищує рівень 50%, встановлений Всесвітньою організацією охорони здоров'я для ефективних вакцин-кандидатів проти COVID-19.

"Цей результат був встановлений Незалежним комітетом Інституту Фінлі. Наукова розробка відповідає вимогам для вакцин, але її екстрене використання буде дозволено тільки CECMED (кубинський санітарний регулятор - ред.)" , - написав Канель у Twitter.

За інформацією МОЗ Куби, у випробуваннях вакцин-кандидатів Soberana 02 і Abdala взяли участь понад 4,3 млн осіб. З 4 червня у двох провінціях також йдуть випробування Soberana Plus, що включає три дози.

На Кубі розробили п'ять вакцин-кандидатів проти COVID-19: Soberana 01, Soberana 02, Soberana Plus (розробки Інституту вакцин Фінлі), Abdala і Mambisa (розробки Центру генної інженерії та біотехнології CIGB). У стадії промислового виробництва знаходяться Soberana 02 і Abdala.

Група підприємств кубинської біотехнологічної і фармацевтичної промисловості BioCubaFarma має намір не пізніше серпня виробити достатню кількість доз вітчизняних вакцин від коронавірусу для вакцинації всього населення країни.