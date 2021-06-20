Український флот провів навчання в Чорному морі

ВМС України провели тактичні навчання корабельної десантної групи в Чорному морі, повідомляє Кореспондент.

Маневри проводилися в кілька етапів. Після приведення корабельної десантної групи у вищий ступінь бойової готовності, були здійснені завантаження особового складу і техніки, вихід з пункту базування, розгортання корабельної десантної групи в райони формування десанту.

"Відпрацювання організації протикатерної оборони українськими військовими здійснювалося з виконанням вправ корабельної десантної групи на полігонах бойової підготовки" , - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що українські моряки здійснювали тактичне маневрування, передачу вантажів на ходу, надавали допомогу аварійному кораблю з висадкою аварійно-рятувальної групи, буксирували пошкоджений корабель і т.п.

"Тактичні епізоди протикатерної оборони корабельної десантної групи на переході морем ми здійснювали з фактичним виконанням бойових вправ по морських цілях. До моменту долучалися бойові розрахунки морської піхоти, які показали високу готовність і хороший вогневий показник" , - розповів командир флотилії капітан 1 рангу Юрій Федаш.

За його словами, особливістю цих навчань було те, що вперше застосовувалися надувні мішені типу Killer Tomatoes, які використовуються в країнах-членах НАТО.

До наступного тактичного епізоду Бій за висадку долучалася бомбоштурмова авіація Повітряних сил, а також вертольоти вогневої підтримки морської авіації. Висадка морського десанту на необладнане узбережжя була здійснена морським і повітряним способами.

При залученні корабельно-катерного складу корабельної десантної групи і бойових розрахунків морської піхоти, яка виконувала бойові вправи з колективною зброєю, українські військові відпрацювали тактичний епізод вогневої підтримки військ діючих на приморському напрямку.

"Тактичне навчання корабельної десантної групи було підготовчим. На ньому відпрацьовувалася злагодженість корабельно-катерного складу, а також командного пункту корабельної десантної групи. В цілому екіпажі показали хороший рівень бойової підготовки" , - зазначив Федаш.

Він додав, що завдяки таким навчанням ВМС ЗСУ підтримують належний рівень бойової готовності корабельно-катерного складу до виконання поставлених завдань.