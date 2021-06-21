У Черкасах відбулося ДТП: є жертви

В результаті ДТП в Черкасах загинули троє місцевих жителів, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"У Черкасах близько 23:00 20 червня сталася смертельна аварія. На перехресті вулиці Пастерівської і бульвару Шевченка водій KIA Optima не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху, де скоїв зіткнення з автомобілем Audi A4.

В результаті зіткнення водія KIA затиснуло всередині авто, 44-річного чоловіка за допомогою спеціальних засобів витягували рятувальники. Далі медики госпіталізували потерпілого в лікарню. Його 40-річний пасажир загинув на місці аварії ", - сказано в повідомленні.

Також в ДТП загинув 25-річний водій Audi A4. Відзначається, що госпіталізована 28-річна пасажирка Audi A4, яка отримала важкі травми, померла в третій міськлікарні Черкас.

Обставини аварії розслідують правоохоронці. Попередньою причиною ДТП, за версією слідчого Черкаського районного управління поліції, є перевищення швидкості.