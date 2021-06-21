В Івано-Франківській області сталося масове отруєння
Через кілька днів після повідомлення про отруєння в закладах громадського харчування Харкова, рятувальники повідомили, що в готельно-розважальному комплексі в Івано-Франківській області сталося масове отруєння. У лікарні потрапили 10 осіб, повідомляє Страна.ua.
20 червня в інфекційне відділення Богородчанської центральної районної лікарні з попереднім діагнозом гостра кишкова інфекція госпіталізовано 10 осіб.
Всі вони вживали їжу в готельно-розважальному комплексі.
Стан здоров'я постраждалих від отруєння середнього ступеня тяжкості.
"Проводиться комплекс санітарно-гігієнічних і протиепідемічних заходів", - повідомили в ДСНС.
За даними місцевих ЗМІ, серед постраждалих шестеро підлітків і четверо дорослих.
Всі постраждалі - жителі села Саджава, які перебували в готельно-розважальному комплексі в селі Діброва.