Долар дорожчає по всьому світу

Курс долара пішов на зліт не тільки в Україні. На світових ринках долар до кошика шести ключових валют підскочив на 2 процентних пункту за три дні. Це рекордне зростання з березня 2020 року, повідомляє Сегодня.

Крім того, долар зміцнився проти євро до 1,187 дол./євро. Так низько євровалюта не падала вже два місяці. Причиною стали сигнали Федрезерву США (ФРС) про майбутнє посилення монетарної політики.

О 12:20 за київським часом 21 червня індекс долара до світових валют становив 92,11 пункту, свідчать дані Investing. Це значення вже після коригування ринку на мінус 0,11%. На піку індекс досягав 92,33 пункту, хоча ще минулого тижня ледь перевищував позначку в 90 пунктів.

"ФРС прогнозує більш раніше підвищення процентних ставок на тлі прискорення економіки і зростання інфляції після пандемії. Крім того, ФРС обговорила згортання покупок облігацій, в рамках яких вливає в ринки по 120 млрд доларів щомісяця. Перспектива зупинки "друкарського верстата" в США викликала ралі долара і обрушила сировинні ринки" , – пояснили аналітики FxTeam.

Ще в кінці минулого року інвестори говорили про те, що долар втрачає світове домінування і поступається євро. Але тепер такі висновки виявилися під питанням.