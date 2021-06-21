Ізраїль призначив нового посла в Україні

Уряд Ізраїлю призначило нового посла в Україні. Ним став колишній посол Казахстану дипломат Михайло Бродський, повідомляє Дзеркало тижня.

Дипломат прийде на зміну Йоеля Ліона, який працював в нашій державі протягом останніх 3 років.

Михайло Бродський родом з Санкт-Петербурга. У 1990 році разом з сім'єю переїхав до Ізраїлю, де отримав ступінь бакалавра політичних наук та ступінь магістра дипломатії і національної безпеки в Тель-Авівському університеті.

Свою дипломатичну кар'єру він почав в 2002 році. У 2003-2008 роках працював прес-аташе посольства Ізраїлю в Москві і політичним аташе посольства Ізраїлю в Москві з 2006 по 2008 роки.

З 2009 року по 2012 працював директором зі зв'язків з громадськістю посольства Ізраїлю в Лондоні. З 2015 по 2018 роки був послом Ізраїлю в Казахстані.

