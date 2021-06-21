Стильний жіночний образ Надії Матвєєвої

Популярна українська телеведуча Надія Матвєєва давно полюбилася широкій публіці. Сьогодні понад півмільйона прихильників пильно стежать за її життям, вони не пропускають жодної публікації зірки, а так само Коментують кожну її нову фотографію і відео, повідомляє Clutch.

Так, на своїй сторінці в соціальній мережі Надія Матвєєва опублікувала кілька знімків, в яких продемонструвала струнку фігуру. Телеведуча постала в костюмі небесно-блакитного кольору з V-подібним вирізом.

Фото: інстаграм Надії Матвєєвої

Фото: інстаграм Надії Матвєєвої

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