Україномовні аудіогіди заробили ще в двох музеях Туреччини

Два україномовних аудіогіди заробили в Туреччині - в Археологічному музеї Анталії і в музеї Святого Миколая в Демре, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Запуск аудіогідів відбувся в рамках ініціативи дружини глави держави Олени Зеленської.

"Символічно, що літній запуск аудіогідів відкрила Туреччина. Країна, яку українці обрали як один з найбільш популярних напрямків для відпочинку. В рамках нашого проекту у нас вже 20 україномовних аудіогідів, з яких сім - у Туреччині. Це прекрасно" , - зазначила Олена Зеленська .

Найближчим часом очікується запуск аудіогідів українською мовою в Австрії та в Узбекистані.