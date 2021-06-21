Україномовні аудіогіди заробили ще в двох музеях Туреччини
Два україномовних аудіогіди заробили в Туреччині - в Археологічному музеї Анталії і в музеї Святого Миколая в Демре, повідомляє Інтерфакс-Україна.
Запуск аудіогідів відбувся в рамках ініціативи дружини глави держави Олени Зеленської.
"Символічно, що літній запуск аудіогідів відкрила Туреччина. Країна, яку українці обрали як один з найбільш популярних напрямків для відпочинку. В рамках нашого проекту у нас вже 20 україномовних аудіогідів, з яких сім - у Туреччині. Це прекрасно", - зазначила Олена Зеленська .
Найближчим часом очікується запуск аудіогідів українською мовою в Австрії та в Узбекистані.