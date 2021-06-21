Гончаренко прокоментував питання делегації РФ в ПАРЄ

Російська делегація в ПАРЄ піднімала питання води в Крим та санкцій проти Віктора Медведчука.

Про це повідомляє нардеп Олексій Гончаренко.

Так, за словами політика "письмові листи з вимогою висловити свою позицію з цих питань подав Комітету міністрів Ради Європи голова російської делегації в ПАРЄ... Петро Толстой".

"Толстой звинуватив Україну в тому, що перекриття воду з Дніпра для Криму ― це "колективне покарання кримчан за їх політичну позицію". Що ще більш цинічно, Толстой посиляється на ряд Конвенцій, які начебто порушує Україна, а також на складність становища… кримських татар!

Слід нагадувати, що РФ прямо зараз проводить репресії проти кримських татар? І чому Толстой не згадав про Четверту Женевську конвенцію, яка покладає відповідальність за населення окупованих територій на державу-окупанта? І ряд міжнародних документів, які визначають Росію як окупанта Кримського півострова? – обурюються Гончаренко в своєму зверненні.

Крім того, повідомляється, що санкції проти Медведчука і його телеканалів російська делегація охарактеризувала як "наступ на свободу слова".

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