Toyota повністю розкрила новий пікап Tundra 2021 на фото

Шпигунський витік фотографій змусив японського виробника розкрити карти й самому показати майбутню новинку, повідомляє 24 Канал.

Toyota Tundra 2021 лиш минулого місяця вперше показався на офіційних фото, які демонстрували окремі деталі майбутньої новинки. А слідом за виробником, автомобіль показало неофіційне джерело – група TundraCrew, розмістивши повні зображення пікапа. Це змусило Toyota відкритись. Очевидно, це також прискорить дебют нового пікапа.

На сторінці групи TundraCrew у Facebook пікап був не просто показаний повністю, а ще й із кількох ракурсів та в різних комплектаціях, включаючи версію TRD Pro. Імовірно, витік допустив хтось зі співробітників, що мають доступ до дилерської презентації пікапа. Toyota не залишалось нічого іншого, як перетягнути увагу на себе, також показавши майбутній пікап. Офіційна фотографія майбутньої Tundra була опублікована у Twitter.

Новий Tundra ділитиме силову установку з нещодавно представленим новим поколінням Land Cruiser. Під капотом пікапа буде той же 3,5-літровий бензиновий V6 з подвійним наддувом, що має віддачу у 415 кінських сил і 650 ньютон-метрів. Агрегат під’єднаний до 10-ступеневої автоматичної коробки передач з приводом на обидві осі.