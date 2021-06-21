Туреччина вирішила скасувати комендантську годину

Туреччина з 1 липня скасує комендантську годину, а також обмеження на міжміські поїздки і міський громадський транспорт, введені у зв'язку з пандемією коронавірусу, повідомляє Украинская правда.

Послаблення карантинних обмежень прийнято у зв'язку зі зменшенням кількості випадків захворювання на COVID-19.



За словами Ердогана, з 1 липня в державних установах і організаціях в Туреччині буде відновлений нормальний режим роботи.

У понеділок в країні було зареєстровано 5294 нових випадків коронавірусу, а також 51 новий летальний випадок і 5093 одужання.