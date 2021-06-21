Українцям перерахують мінімалку: скільки і коли платитимуть

В Україні в 2021-му мінімальну зарплату підвищать до 6500 грн (на 500 грн), а у 2022-му лише на 200 грн. Протягом найближчих трьох років цей показник підвищать до 7 665 грн, повідомляє Обозреватель.

Такі розрахунки передбачено затвердженою бюджетною декларацією. Такі зростання зарплат не дозволять компенсувати інфляцію в Україні. Так, тільки за минулі 12 місяців цукор подорожчав на 21%, а масло на 42%.

Мінімальну зарплату в наступному році піднімуть всього на 3%. Варто зазначити, що офіційно близько 40% працівників заробляють мінімалку. Левова частка з них насправді отримують іншу частину зарплати в конвертах, при цьому багато бюджетників дійсно заробляють близько мінімалки.

Від розміру мінімальної зарплати залежать: