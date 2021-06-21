Африканці спробували розбагатіти на фальшивих алмазах

Алмазній лихоманці, яка в середині червня розгорілася в ПАР, підійшов кінець. Камені, прийняті африканським населенням за дорогоцінні, виявилися фальшивкою, повідомляє Лента.Ру.

Уряд ПАР виступило із заявою, що знайдені 12 червня в селі Квахлаті провінції Квазулу-Натал самородки, що викликали величезний ажіотаж у людей, які виявили бажання швидко розбагатіти, є кварцом. Мінерал має набагато нижчу ціну, ніж алмази, так як є другим за поширеністю в світі після польового шпату. Поки влада одного з найбідніших районів країни проводили експертизу знайдених каменів, їх встигли накопати тисячі африканців. Самородки збували з рук за ціною від семи до 20 доларів.

За даними геологів, село Квахлаті географічно розташована на краю долеритових підвіконь (твердих скель, утворених з вулканічної магми) напівпустелі Кару, де алмази не зустрічаються.

"Дослідження території продовжаться, щоб з'ясувати, чи є там інші корисні копалини, які допоможуть поліпшити життя десятків тисяч жителів", - запевнило керівництво Квазулу-Натал, посилаючись на наукове співтовариство країни.

У «алмазної» лихоманці, яка тривала в ПАР більше тижня, найбільшу загрозу влади країни бачили в масовому зараженні копачів коронавірусів. За останніми даними даними Університету Джона Хопкінса (Johns Hopkins University), ПАР лідирує в Африці за кількістю заражених COVID-19.