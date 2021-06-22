Зеленський підтримав збірну України після поразки
Президент України Володимир Зеленський підтримав нашу збірну після поразки в матчі 3-го туру групового етапу Євро-2020 проти Австрії. Відповідні повідомлення з різним текстом глава держави опублікував в Twitter і Instagram, повідомляє Вести.
"Це Євро-2020, де кращі з кращих. Так, знову важкий матч. Так, сьогодні маємо гірку і прикру поразка. Однак навіть після цієї гри збірна не втратила як шанс на участь в 1/8 фіналу, так і на нашу з вами підтримку! Тому що це наші хлопці. Збірна, ми з тобою! Слава Україні! " - написав Зеленський в Twitter.
На своїй сторінці в Instagram президент додав, що гра нашої збірної тримала всіх нас в напрузі з першої до останньої хвилини.
"Гра. Непроста, емоційна, виснажлива. Гра, яка тримала всіх нас в напрузі з першої до останньої хвилини. Так, не все вдалося. Але у нас точно ще є шанс. Віримо і продовжуємо підтримувати нашу збірну! Тільки вперед! Слава Україні! " - йдеться в другій публікації президента.