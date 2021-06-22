Відпочинок у Єгипті влітку 2021: чи варто зараз їхати і які ціни на путівки

Відпочити влітку за кордоном можна не тільки в сонячній Туреччині, але і на відомих курортах у Єгипті, повідомляє Обозреватель.

Більшість туристів зупиняє те, що в цій країні дуже спекотно, а деякі навіть вважають, що влітку тут взагалі не сезон.

Проте насправді плюсів для відпочинку в країні пірамід літньої пори набагато більше, ніж здається. Про те, чи варто їхати влітку в Єгипет і як вибрати тур у цю країну, розповіла турагентка Христина Бондарук. Крім того, експертка дала кілька професійних порад, як забронювати готель, а також повідомила, які зараз ціни на відпочинок у Єгипті. Також турагентка зізналася, які умови будуть у готелях під час пандемії коронавірусу і що не працюватиме.

Чи варто їхати відпочивати до Єгипту влітку?

За словами Христини, Єгипет – країна для цілорічного туризму. Сюди можна їхати в будь-який час року, головне, правильно вибрати регіон для відпочинку. Літо – не виняток. Відпочивальники активно їздять у Єгипет, адже там сухий клімат, тому спека переноситься легко. Також туристів приваблює стабільна погода і повна відсутність дощів і негоди, які можуть підстерігати на інших курортах.

Єгипет приваблює туристів не тільки дешевими турами, але й стабільною погодою і відсутністю дощів. Джерело: Shutterstock

Як вибрати курорт для відпочинку в Єгипті?

Як стверджує турагентка, в Єгипті існують напрямки, куди потрапити через пакетний тур у рази дешевше за будь-яких обставин і в будь-який період.

"Щоб правильно вибрати курорт, який ідеально підійде під усі ваші параметри відпочинку, рекомендую спілкуватися з фахівцем – він знає всю специфіку. Наприклад, якщо їдете на відпочинок із дітьми, то варто розглянути Хургаду, адже там трапляються піщані пляжі. Якщо ж навпаки мрієте про дайвінг, яскраві корали тощо, тоді вам точно на курорт у Шарм-ель-Шейх.

Якщо мрієте про дайвінг, яскраві корали тощо, тоді вам на курорт у Шарм-ель-Шейх. Джерело: Shutterstock

Чи варто самому планувати подорож до Єгипту чи вигідніше купити тур?

Христина зізналася, що якщо купувати авіаквитки в Єгипет самостійно, то в більшості випадків вони коштують дорожче, ніж цілий пакетний тур. Також у вартість туру входить стандартне медичне страхування.

"Проте якщо ви хочете придбати додаткове страхування, наприклад: страхування від невиїзду, страхування для активного відпочинку тощо, потрібно доплатити" , – розповідала фахівець.

А ось щодо тестів на COVID-19, то тут усе залежить безпосередньо від туроператора, тому що в кожного різні умови. Хтось надає для своїх туристів можливість зробити тест безкоштовно, а хтось робить значну знижку на цю послугу в лабораторіях партнерах.

Самостійний відпочинок у Єгипті вийде набагато дорожчим, ніж пакетний тур. Джерело: Shutterstock

Яка вартість відпочинку в Єгипті влітку?

У туризмі немає усталеної цінової політики, адже ціни змінюються щодня і залежать від різних параметрів туру. За словами Бондарук, сьогодні ціни на відпочинок можуть стартувати від 9 тисяч грн за двох, а завтра від 14 тисяч грн за двох на тиждень відпочинку. Готелі високого класу обслуговування в середньому коштуватимуть від 30 тисяч грн і вище за двох дорослих на тиждень "усе включено".

"Єгипет – не той напрям, де б я рекомендувала економити на відпочинку, адже це такий курорт, де основний час відпочинку ви будете проводити в готелі. Тому варто розглядати варіанти з якісним харчування, номерним фондом і доглянутою територією, щоб не зіпсувати свої перші враження про Єгипет" , – заявила експертка.

Ціни на відпочинок у Єгипті можуть стартувати від 9 тисяч грн за двох на тиждень. Джерело: Shutterstock

Чим відрізняються готелі 3*, 4*, 5*?

Як стверджує турагентка, вона не рекомендує в Єгипті розглядати для готельного відпочинку варіанти розміщення, які мають категорію 3*, оскільки в таких готелях рідко враховують санітарно-гігієнічні норми.

Щодо готелів категорії 4* і 5*, то варто зауважити, що не завжди є сенс звертати на зірковість готелю, адже часто "четвірки" за сервісом можуть бути кращі за 5*. П'ятизіркові варіанти розміщення відрізняються своєю великою територією з розвиненою інфраструктурою. У межах готельного комплексу може бути кілька басейнів, аквапарк, бари тощо.

"Тоді, запитаєте ви, чому готелю не надають відповідний статус? Раніше готелі будувалися один на одному, а з часом стандарти щодо площі території тієї чи іншої категорії підвищилися, тому готелям просто нікуди розширюватися й отримати статус 5-зіркового" , – розказала Христина.

У готелях 3* рідко враховують санітарно-гігієнічні норми. Джерело: Shutterstock

Які правила в'їзду в Єгипет під час пандемії?

Після довгої перерви через пандемію свою роботу відновили тільки ті готелі, які отримали Hygiene Safe Certificate (цей сертифікат підтверджує дотримання готелем оновлених протоколів безпеки, розроблених і впроваджених у зв'язку з поширенням нового коронавірусу на базі вимог і рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров'я. Тому для гостей перебування в таких готелях є безпечним.

В'їзд у Єгипет громадянам України дозволено.

Оновлені вимоги для перетину кордону Єгипту:

всі без винятку громадяни віком від 6 років, які перетинатимуть єгипетський державний кордон, зобов'язані мати з собою сертифікат із негативним результатом ПЛР-тесту.

Сертифікат результату тесту ПЛР повинен бути виданий сертифікованою в Україні лабораторією і містити мокру печатку, підпис лікаря та QR-код із посиланням на результат тесту на офіційному сайті лабораторії.

У разі будь-яких підозр щодо достовірності пред'явленого пасажиром тесту ПЛР, туристу буде запропоновано пройти тест повторно, а необхідний збір у розмірі 30$ стягуватиметься безпосередньо з пасажира.

Громадянам, які прибувають в аеропорти курортних міст Хургада, Шарм-ель-Шейх, Марса-Алам і Таба, і які не мають із собою згаданого сертифіката з негативним результатом ПЛР-тесту, буде дозволено провести аналіз безпосередньо після прибуття в ці чотири аеропорти. Вартість ПЛР-тесту складе 807 грн.

Для в'їзду в Єгипет потрібен ПЛР-тест. Джерело: Shutterstock

Чи будуть обмеження в зв'язку з карантином під час відпочинку в Єгипті?

У Єгипті, як і в будь-яких інших країнах, існує вплив на роботу готельної галузі. Тобто через коронавірус у більшості готелів немає активної анімаційної програми, закриті нічні клуби, дискотеки можуть проводитися тільки на відкритому повітрі, в деяких варіантах розміщення можуть не працювати спа тощо.