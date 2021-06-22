Кількість госпіталізованих із кишковою інфекцією на Прикарпатті зросла до 11 осіб

Кількість госпіталізованих до центральної районної лікарні у Богородчанському районі (Івано-Франківська обл.) із попереднім діагнозом "гостра кишкова інфекція" збільшилася до 11 осіб, посилаючись на пресслужбу ДСНС, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Станом на 7:00 22 червня до інфекційного відділення Богородчанської центральної районної лікарні з попереднім діагнозом "гостра кишкова інфекція" госпіталізовано 11 осіб, які 17 червня вживали їжу в готельному комплексі "Діброва" в с. Діброва Івано-Франківського району", – йдеться в повідомленні.

Стан їхнього здоров'я середнього ступеня тяжкості. Здійснюється комплекс санітарно-гігієнічних і протиепідемічних заходів.