Укрзалізниця запустить регіональний поїзд Дніпро - Авдіївка

Акціонерна компанія «Укрзалізниця» (УЗ) з 24 червня запускає регіональний потяг № 826 Дніпро - Авдіївка, завдяки якому жителі Донецької області зможуть добиратися до Дніпра, повідомила прес-служба УЗ з посиланням на в.о. голови правління компанії Івана Юрика, повідомляє УНИАН.

"Продовжуємо відновлювати залізничне сполучення між регіонами. На цьому тижні запускаємо регіональний поїзд Дніпро — Авдіївка. Завдяки йому мешканці Донеччини матимуть зручне сполучення з Придніпров’ям", - цитує прес-служба УЗ слова в.о. голови правління компанії Івана Юрика.

Відзначається, що новий поїзд курсуватиме щодня, крім середи. Крім цього, поїзд не курсуватиме 27, 28, 29, 30 і 31 липня цього року у зв'язку з проведенням сезонних ремонтних робіт на колії.

Згідно з повідомленням, потяг Дніпро - Авдіївка відправлятиметься о 09:56 і прибуватиме до Авдіївки о 14:23. У зворотному напрямку поїзд № 825 Авдіївка - Дніпро відправлятиметься о 15:19 і прибуватиме до Дніпра о 19:43.

Він курсуватиме через 23 станції, зокрема, Покровськ, Межова, Просяна, Чаплине тощо.