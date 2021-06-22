Біля Дніпра влаштують ретро-пробіг по новій ділянці "Дороги Єдності"

На Дніпропетровщині завершили 45-кілометрову ділянку "Дороги Єдності" – маршруту, який зв'яже всю країну з Заходу на Схід трасою європейської якості. Завершення робіт відсвяткують пробігом ретро-автомобілів, посилаючись на пресслужбу Укравтодору, повідомляє УНІАН.

У забігу візьмуть участь 20 яскравих ретро-автомобілів, які проїдуть по оновленій автодорозі першої категорії. Захід відбудеться 2 липня і буде відкритим для всіх охочих.

Джерело: Служба автомобільних доріг у Дніпропетровській області / Facebook

Ділянка колишньої траси М-04, якою рухатимуться автомобілі, багато років перебувала у незадовільному стані. Водії часто були змушені пересуватися по узбіччях, а ремонтували трасу по 2-3 км в рік.

Ситуація змінилася завдяки програмі Володимира Зеленського "Велике будівництво". Зокрема, в рамках президентської програми почали амбіційний проєкт – створення міжнародної магістралі М-30 Стрий – Ізварине загальною довжиною майже 1 400 км, від Львівської до Луганської областей.

Маршрут, який отримав назву "Дорога Єдності", поєднав дві дороги міжнародного значення: М-12 Стрий-Тернопіль-Кропивницький-Знам'янка та М-04 Знам'янка-Луганськ-Ізварине. Відкрити відновлену дорогу планують до Дня незалежності.

Нещодавно координатор "Великого будівництва", заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко показав, як президент Володимир Зеленський інспектує створення "Дороги Єдності" в Дніпропетровській області.